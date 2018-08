Elképesztő hajfonatokat csinál lányainak ez az anyuka

Remek kézügyességgel van megáldva a kétgyermekes, norvég anyuka, Hilde Evenrud. Csodákat fon kislányai hajából, az elkészült műalkotásokat pedig közzé teszi az Instagram-oldalán. Mint mondja, 3 évvel ezelőtt kezdett hajfonatokat készíteni a kislányainak, a hajfonást autodidakta módon sajátította el. Képekből nyer inspirációkat, oktatóvideókat egyáltalán nem néz.

„Megnézem a képet, és próbálom kitalálni a technikát, majd átalakítom a saját stílusomra” – árulta el Hilde, aki 6 és 9 éves gyerekeit, valamint a szomszédságban lakó kislányokat használja hajmodellnek.

Még ha nekünk ránézésre bonyolultnak is tűnnek a hajfonatok és az elkészítésük, Hilde állítja, sosem találta nehéznek a hajfonást. A kreatív anyuka hetente kétszer fonja be lányai haját. „Igyekszem nem túl gyakran, mert az nem tesz jót a hajnak” – jegyezte meg. Elmondása szerint egyáltalán nem fárasztó számára, nagyon is élvezi a fonást, főleg azt, amikor boldogok a gyerekek a kész frizurával.

Hilde a mesés frizurákat az Insta-oldalán osztja meg a nagyvilággal, melyet 2015-ben hozott létre, és azóta már több mint 70 ezer követője van.

„Gyakorolni kell, és meglesz az eredmény” – tanácsolja azoknak, akik szívesen elkezdenék a hajfonást.

