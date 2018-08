Rossz helyre parkolt, befóliázták a kocsiját

Tojásokkal és fóliával támadtak Angliában, a bristoli repülőtér környékén élők egy rossz helyen leparkolt autóra. A reptértől 3 km-re lévő Lulsgate-ben, az út mentén hagytak ugyanis egy fekete Peugeot 107-est, mire a helyiek – akiknek már elegük van abból, hogy a nyaralni indulók ingyenes parkolónak tekintik a lakóövezetüket – tojásokkal dobálták meg a járművet, kiszúrták az egyik gumiját, valamit teljesen befóliázták a kocsit, mint ahogy a bőröndöket szokták a repülőtéren.

Sőt még egy üzenetet is hagytak a szélvédőn: „Ha ki tudod fizetni a nyaralást, akkor a parkolási költséget is!”

