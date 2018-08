Megható módon emlékezett meg halott kutyájáról a gazdi

Jennifer McKnight a múlt hónapban veszítette el szeretett kutyáját, Lokit. A nő megható módon emlékezett meg a négylábúról: egy glasgow-i utcán, mely a kedvenc közös sétaútjuk volt, egy doboz teniszlabdát és ez üzenetet helyezett el azoknak a gazdiknak és kutyáiknak, akik még együtt lehetnek.

„Jutalmazd meg szőrös barátodat és őrizz kincsként minden percet, amit vele tölthetsz” – írta.

A megható megemlékezésről többen is fotókat készítettek, és közzétették a közösségi oldalakon:

This is just lovely. And made my wee dug’s day!! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/KPbiuJ7Nih