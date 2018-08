Így állj át könnyedén az iskolakezdésre (x)

Az első, nagy próbatétel

Egy gyerek mindennapi életében gyökeres változást jelent, amikor az óvoda már megszokott légkörét felváltja az ettől merőben eltérő iskolai környezet. Ilyenkor egy addig kötetlenebb, bár jó esetben az alapokat már meghatározó rutinról egy sokkal szigorúbb napirendre kell váltania: a mindig fix koránkelésre, a pontos érkezésre, az egész napos iskolapadban ülésre, meg persze a délutáni alvásról való lemondásra. És bár szeptember elseje a legtöbb kisiskolás számára a várva várt „nagy nap”, az átállás igencsak kimerítő.

Fontos tehát, hogy a szülő és a gyerek is jó előre felkészüljön az első próbatételre. Érdemes a koránkelést és délutáni szundikálás elhagyását korábbi fekvéssel, vagyis hosszabb éjszakai alvással, a legjobb esetben is egész délelőttös iskolapadban ülést pedig sok délutáni játékkal vagy rossz idő esetén koncentrációt fejlesztő társasjátékkal, kreatív foglalkozással ellensúlyozni. Ha tudjuk, kezdjük el az átállást egy-két héttel az éles üzem előtt!

Nagyobb gyerekkel is készüljünk előre!

Az iskolapadba visszatérő gyerekek esetében már könnyebb a helyzetünk, hiszen az osztálytársakkal (és jó esetben a kedvelt tanárokkal) való találkozás ígérete ösztönzően hat a zökkenőmentesebb szünet utáni váltásra. Azonban ekkor is ajánlott, hogy időben, legalább egy héttel az iskolakezdés előtt váltsunk vissza a tanítási rendre az ébredést és fekvést illetően, így elkerülhetjük, hogy az első napokban fáradtan érkezzenek az iskolába a gyerekek. Egy alsó tagozatosnak átlagosan napi 8-10 óra alvásra van szüksége, ezért elengedhetetlen, hogy időben ágyba kerüljenek!

Tervezzünk közösen

Ha már elég nagy a gyerek és egyedül mehet iskolába – vagy új helyre költözött nyáron a család –, gyakoroljuk be vele az otthonunk és a suli közötti útvonalat és hívjuk fel figyelmét az esetleges veszélyekre, a közlekedési szabályok betartásának fontosságára.

A nagyobbakkal is érdemes megbeszélni az őszi időbeosztást annak érdekében, hogy minden különóra, edzés és a barátokkal töltött idő is kényelmesen beleférjen az időnkbe és kiszámíthatóbbak legyenek a mindennapok.

Az iskolába visszarázódást segíti az is, ha a gyereket bevonjuk a tanszerek és egyéb kiegészítők, például a tornaruha, a különórák, a sportszerek kiválasztásába. Így sokkal hatékonyabb lehet a közös vásárlás, ráadásul ez a módszer a választás terhét is leveszi a szülő válláról.

Nem kell egyedül csinálnia!

Az óriási választékban azonban sokszor szükség van útmutatásra. Az Auchannál például több áruházban hétvégenként pedagógusok támogatják a szülőket a tanszervásárlásban, de egészen szeptember első hétvégéjéig gyűjtőakciót tartanak a nagycsaládosok számára is, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével együttműködve.

A nagycsaládosoknál is működik a „háló”, sokszor a nagyobbak, a tapasztaltabb gyerekek mondják el a kisebbeknek, hogy mire kell figyelniük, mi vár rájuk az iskolában, és azt is, hogy milyen tanszert érdemes használni, mi vált be, amihez persze a „sokat látott” szülőknek is van egypár szavuk. Mert a figyelmes beszélgetés, a kérdésekre adott válaszok is hozzá tartoznak az iskolakezdéshez. Tizenkétezer család alkotja a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, van hát tapasztalat bőven, s olyan családok is, akiknél elkél a segítség, ezért több száz önkéntesük vesz részt a gyűjtésben, hogy időben eljussanak mindenkihez a tanszerek.

Ha pedig szeretnénk kimaxolni a nyaralást, de mégsem szeretnénk a tanszerek beszerzését az utolsó napokra hagyni, a nagyobb áruházaknál a neten is megvehetjük a szükséges felszerelést.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Auchan közös gyűjtőakciója keretében pluszban megvásárolt írószereket, tanszereket szeptember 2-ig adhatják le a vásárlók az Auchan áruházak erre kijelölt pontjain, a felajánlások mellé pedig rövid üdvözlő üzenetet is mellékelhetnek az adományozók.