Vigyázat, újabb telefonos csalás terjed

Sajnos egyre gyakoribbak a csalások, vannak, akik az aggódó nagymamák jóhiszeműségéből próbálnak meggazdagodni, mások bankok vagy egyéb társaságok nevével élnek vissza, és csapják be az ügyfeleket.

Most a UPC figyelmeztet csalásra, ugyanis az elmúlt hetekben több esetben is csalók próbálkoztak be több ügyfelüknél is. Ismeretlen csalók telefonon keresik meg az ügyfeleket, és felajánlják, hogy átvállalják az előfizetett szolgáltatást – elmondásuk szerint azért, hogy terhet vegyenek le az érintettek válláról.

Így azonban hozzájutnak az illetők személyes adataihoz, és sok esetben még az átírási kérelem elbírálásának befejezése előtt eltulajdonították a szolgáltatást biztosító műszaki cikkeket, a médiaboxot és a modemet is.

A UPC arra figyelmeztet, hogy a cégnek semmi köze az akcióhoz, ezért arra kérnek mindenkit, hogy minden esetben az ügyfélszolgálattal egyeztessenek, ha előfizetésüket valaki más nevére szeretnék átíratni. A UPC ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.