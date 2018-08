Vérciki! Rossz esküvői dátumot tetováltatott magára a férj

Nagy pácba került Wayne, mivel rossz esküvői dátumot tetováltatott az ujjára. Pedig nem is történt az olyan sokkal a felvarratás előtt! Alig két hét telt el, de már a hónapra sem emlékezett.

A lúzer férj romantikus gesztusnak szánta a dátumtetkót, mivel nem akarta hordani a karikagyűrűt, nehogy munka közben elveszítse (amúgy kőművesként dolgozik), így az ujjtetoválás helyettesítette volna az ékszert. Csakhogy 2017.08.25. helyett 2017.07.25. lett Wayne-re varrva. Párja, a háromgyermekes Natalie szerencsére a vicces oldalát látta a tetkómalőrnek.

„Még az esküvő előtt megbeszéltük, hogy csak a nagy napon viseljük a karikagyűrűt, Wayne pedig majd rátetováltatja az ujja egyik oldalára a nevemet, a másik oldalára az esküvő dátumát. Az esküvő után pár héttel a barátaink jöttek hozzánk látogatóba, és mondtam nekik, hogy Wayne megcsináltatta a tetkót. Akkor láttam csak, hogy rossz dátum szerepel rajta, ezt mondtam is neki. Mire ő: Dehogy. Erre én: nézd, július van az ujjadra varrva, miközben augusztusban házasodtunk össze” – mesélte Natalie. Ő és párja is jót derült a történteken.

