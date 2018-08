Így ronthatja el a nyaralást a tájékozatlanság

Akár az egész nyaralás költségvetését elviheti egy szabálysértési bírság, amit legtöbbször az adott ország közlekedési szabályainak nem pontos ismerete miatt gyűjthetnek be az utazók. Épp ezért érdemes legalább indulás előtt tájékozódni az úti célnak választott ország előírásairól, amihez remek kiindulási alap a Magyar Autóklub honlapja. Itt 35 európai országról találhatók közlekedési információk, amelyek akár több ezer eurót is érhetnek.

Ausztria

Ausztriában már 10 km/h-s sebességtúllépés esetén 20 eurós bírságra számíthatnak az autósok; ha 20 km/h-val lépik túl a megengedett, akkor már 35 euró a büntetés. Az autópályákon figyelmen kívül hagyott IG-L jelzés, ami a légszennyezettség miatti sebességmérséklést jelenti, akár 2180 eurós (708 ezer forint) bírságot is vonhat maga után. A kézben tartott mobiltelefonért 50–72 eurós bírság jár.

Szerbia

Szerbiában sem érdemes padlóig nyomni a gázt, ahol idén bevezették az átlagsebesség-mérést, azaz ha túl hamar jutunk el az egyik fizetőkaputól a másikig, jön a csekk. A 120–140 km közötti átlagsebességet elérők 3000 dinárt (kb. 8300 Ft) fognak fizetni, a 141 és 150 km/óra között száguldók 5000 dináros (13 800 Ft bírságra számíthatnak, 151–160 km közötti átlagsebesség esetében a büntetés 10 ezer dinár (27 600 Ft).

Horvátország

Horvátországban akár 500 kunás (22 ezer forint) bírság is könnyítheti a gyorshajtó sofőrök pénztárcáját, mint ahogy a biztonsági öv használatának elmulasztása is nagyságrendileg ennyibe kerül. Az országban tilos a radardetektor használata, amit még kikapcsolt állapotban sem érdemes az autóban tartani.

Szlovénia

Szlovéniában büntetnek a követési távolság be nem tartásáért ugyanúgy, mint a hanyagolt biztonsági övért is, ezekért 120 eurós (37 500 Ft) bírság jár. A tompított fényszóró használata Magyarországgal ellentétben lakott területen is kötelező, aki nem kapcsolja fel, 40 eurós büntetésre számítson. Sőt az intézkedő hatóság ideiglenesen bevonhatja a sofőr és a kocsi okmányait is, ha a vezető megtagadja a helyszíni bírság kifizetését.

Szlovákia

Szlovákiában is kötelező mindenhol a tompított fényszóró használata. Ha balesetet szenvedünk, akkor a rendőri helyszínelésért fizetni kell 170 eurót, ha a baleset nem járt személyi sérüléssel vagy nagy anyagi kárral. Ráadásként a GPS-t nem szabad a szélvédő közepén elhelyezni.

Románia

Romániában a friss jogosítvánnyal rendelkező sofőrök a mindenkori maximális sebességhatároknál 20 kilométer/órával kevesebbel haladhatnak csak. Súlyosabb közlekedési szabálysértés esetén a román hatóságok a külföldi vezetői engedélyt bevonják, és visszaküldik a származási ország közlekedési hatóságainak. Súlyos szabálysértésnek számít például a sebességkorlátozás jelentős túllépése, elsőbbség meg nem adása – elsősorban gyalogosoknak kijelölt átkelőhelyen, piros jelzőlámpa figyelmen kívül hagyása és az ittas vezetés.