Nem szólt senkinek, hogy túrázni ment, ezért a rendőrséggel kerestették

Jordan Craiget töbször is próbálta elérni az anyja, de sikertelenül. A sokadik próbálkozás után jelentette a rendőrségnek fia eltűnését. Később Jordan az Uniladnak mesélte el, mi is történt pontosan:

I’m currently listed as a missing person in Arizona because I forgot to tell my mom I was hiking in Havasupai this week so she called the Arizona police and they’ve been conducting a manhunt up until today when I texted her lmao I love my mom pic.twitter.com/ZZoVlkK0Fh