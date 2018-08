Részegen vezette a játék motort, letartóztatták

A brit James Whittaker egy játék motort kapott a barátaitól a legénybúcsúján. A férfi a buli végén, ittas állapotban úgy döntött, hogy ezzel a járművel megy el a násznagya házába, hiába próbálta rábeszélni egy barátja, hogy inkább tegyék a motort a csomagtartóba és elviszi autóval.

A rendőrök felfigyeltek a játék motorral közlekedő férfire és másfél mérföldön át követték, majd megállították, és megszondáztatták. Persze kiderült, hogy ivott.

Whittaker utóbb persze megbánta, amit tett. Bár a játék motor kicsinek tűnik és gyerekek is száguldozhatnak vele, ennek is van motorja, és üzemanyaggal működik. Vagyis ittasan egy ilyennel is komoly bajt lehet okozni.

A férfit végül 500 font pénzbírságra ítélték, és 1 évere eltiltották a vezetéstől.

