Két perc alatt megszült ez a nő

A Wythenshawe-ben élő, 25 éves Nicole Jamiesoné a világ egyik leggyorsabb szülése. A fiatal nőnek mindössze 9 percig tartott a szülése (azaz összesen ennyi idő telt el a magzatvíz elfolyásától a kisbaba világra jöveteléig), és csak 2 perc kellett neki arra, hogy kinyomja a babát. S mindez odahaza, a fürdőszobában történt.

Nicole egyáltalán nem számított arra, hogy kisfia, Jack éppen aznap, ráadásul ilyen szuperszonikus gyorsasággal jön világra, pont a fürdőszobájuk padlóján, ugyanis 3 héttel későbbre várták. A szülés azonban nem indult volna el, ha a párja, a 25 éves Jack Fallon nem kezd el énekelni.

Mum has one of shortest labours ever after pushing for only two minutes to give birth on bathroom floor – https://t.co/hwLVtu9pPv

