10 éves kislány látta el az otthon született babát

A 10 éves Chloe Carrion volt csak otthon várandós nagynénjével, aki titkolta terhességét a család elől. A kismama egyszer csak rosszul lett, a fürdőszobába ment, percekkel később pedig a vécén ülve meg is szülte a gyermekét.

Ezek után unokahúga nevét kiáltotta, aki a fürdőszobába rohant és nem akart hinni a szemének, amikor meglátta az újszülöttet. A nő még átadta Chloénak a babát, majd elájult.

A kislány nem blokkolt le, azonnal felhívta az édesanyját, aki először nem akart hinni neki, ám a kislány ekkor FaceTime-on megmutatta neki a csecsemőt.

GOOD JOB: Girl, 10, saves baby when aunt unexpectedly gives birth. Thanks to her love of dolls, she was able to clean and swaddle the baby and even cut his umbilical cord with the help of 911 dispatchers.>>>https://t.co/DnyIWBRVJu pic.twitter.com/3rmSUBbdYv