Megható üzenetben köszönte meg a tinilánynak az anyuka, hogy kisegítette a Starbucksban

A 19 éves Mackanzie Mueller puszta kedvességből döntött úgy, hogy meghívja a sorban mögötte álló nőt a Starbucksban. A lány nem számított rá, hogy ezzel kicsit mindkettejük életét megváltoztatja.

Hazatérve a tinilány egy kézzel írt levelet talált a postaládájában. A levelet az a nő írta, akit korábban meghívott, egy bizonyos Nicole Clawson. „Köszönöm a kávét. Ritkán járok a Starbucksba, hogy meglepjem magam, de az utóbbi időszak nagyon kemény volt.”

A kétgyermekes anyuka ezután kifejti, hogy nemrég halt meg az édesapja, aki gyakran vigyázott a gyerekeire. Ezután bébiszittert kellett fogadnia, és végül úgy döntött, feladja a munkáját, hogy otthon maradhasson a kicsikkel. A sok változás azonban nagyon megviselte a nőt, aki végtelenül elcsigázottan tért be aznap a Starbucksba.

A pilótának tanuló tinilány azt mondja, vele is előfordult, hogy csak úgy rendezték a számláját, és ő is csupán kedvességből tett így. Azóta a lány és az anyuka barátnők lettek, Mackanzie pedig bébiszitteri szolgálatait is felajánlotta az anyukának.

