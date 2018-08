Így védheted meg a gyereked Momótól és a többi netes veszélytől

Sajnos időről időre megjelennek a közösségi médiában olyan fenyegető tartalmú oldalak vagy felhasználói profilok, amelyek kifejezetten gyerekeket céloznak meg. A legfrissebb a Momo nevű horrorlény. A fenyegető alak miatt tucatnyi gyerek szorong, és állítólag öngyilkosságokkal is összefüggésben áll, többek között egy magyar lányéval is.

Nagyon fontos, hogy felkészítsd a gyermeked az efféle támadásokra. Az UNICEF szakértői jó tanácsokkal segítenek ebben.

Nem minden valódi

Fontos, hogy a gyermeked tudja, hogy nem minden valóságos, amit az interneten hall vagy lát. Az is lényeges, hogy tisztázd vele, hogy az online térben bárki kiadhatja magát akárkinek, ezért lehet veszélyes az online ismerkedés. Tudasd vele azt is (persze a korának megfelelően), hogy a Momo és egyéb profilok mögött is emberek állnak rossz szándékkal, de nem szabad őket komolyan venni.

A tiltás nem segít

Érthető, hogy minden rossztól óvni szeretnéd, de az nem segít, ha eltiltod az internettől, mert a világháló azért sok hasznos funkcióval is bír. Arról már nem is beszélve, hogy így a barátaitól is elzárod a gyerekedet, és esélyes, hogy titokban fog majd netezni, ami azért veszélyes, mert akkor biztosan nem fogja veled megosztani, ha valami rossz éri közben a világhálón.

A beszélgetés fontos

Minden szülő életében vannak rohanósabb időszakok, de fontos, hogy ezek ellenére is mindennap szakíts időt arra, hogy a gyerekeddel beszélgess. Tudd meg, hogy érzi magát, milyen volt a napja… Adj neki teret, hogy elmondja, mi van vele. Így az őt fenyegető veszélyekről is értesülni fogsz, ráadásul első kézből, tőle.

A bizalom még fontosabb

Amellett, hogy időt szánsz rá, hogy beszélgess vele, a bizalom építése is nagyon lényeges. Fontos, hogy tudja, hogy neked tényleg bármit elmondhat, akkor is, ha kínosnak vagy ijesztőnek érzi. Legyen köztetek olyan a kapcsolat, amiben érzi, hogy rád számíthat, mert te minden körülmények között komolyan veszed a problémáit.

Figyelj és intézkedj!

Végül egy gyakorlatibb tanács: nem elég, ha tudod, milyen felületeket és programokat használ a gyereked, érdemes néha körülnézni rajtuk, és ha ijesztő vagy veszélyes tartalmat találsz, azt blokkolni vagy jelenteni kell. Az adott felület mellett a biztonsagosinternet.hu oldalon is jelenteni tudod a káros tartalmakat.