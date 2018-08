Karjaikban halt meg ötnapos babájuk, szerintük az orvosok hibáztak

Csak 5 nap jutott az életből Annának, aki születése után nem sokkal egy fertőzés miatt meghalt. Szülei úgy érzik, az orvosok nem tettek meg mindent a baba életének megmentéséért, ezért ügyvédet fogadtak, és perre készüknek.

A Blikknek a kislány édesanyja, a 22 éves Vanessza azt állítja: azért halt meg a gyermeke, mert terhessége alatt kapott hüvelyi fertőzését ugyan kezelték, de ki nem gyógyult belőle, ezért a kis Anna vérmérgezést kapott. „Először a terhességem 11. hetében fordultam orvoshoz: hüvelyi fertőzésem volt, de a legtöbb, amit tanácsolt az orvosom, az egy intimbetét volt” – mondta a lapnak a fiatal nő.

Aztán a 35. héten elfolyt a magzatvíz, de miután berohantak a kórházba, az orvosok nem indították el a szülést, hanem infúziót adtak, illetve antibiotikumot 6 óránként. A kislányt végül harminchat óra múlva szülte meg, az első két órát együtt is töltötték, majd a kicsit elvitték megfigyelésre.

„Egyszerűen máig nem értem, mi történt abban a pár napban: amikor október 6-án megszületett a kislányunk, mindent rendben találtak. Majd két nap múlva a bőre elszíneződött, enni nem tudott” – mondta a Blikknek Mészáros Ádám, Anna 24 éves édesapja.

A kislány állapota rohamosan romlott: másnap már lélegeztetőgépen volt, altatásban. Felvetődött a bélperforáció, azaz arra gyanakodtak, hogy gyulladása van, és lyuk keletkezett a bél falán. A felvetés egy közeli nagyváros klinikáján be is igazolódott, ahová átszállították őket. Kiderült, hogy a babának vérmérgezése van, illetve szó szerint kilyukadt, majd elhalt a vékonybele. „Pár órával később a kezünk között halt meg” – tört ki zokogásban az édesanya, aki szerint még most is élhetne gyereke, ha észreveszik a fertőzést.

A család ügyvédje, dr. Ábrahám László szerint az újszülött talán megmenthető lett volna, ha a kórház orvosai az egészségügyi ellátás és terhesgondozás során elvárható gondossággal járnak el. A család most perre készül, mert a kórház peren kívüli egyezségre nem lát esélyt.