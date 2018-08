Már túl van a karácsonyi bevásárláson ez az anyuka

Jó 9 hónap még hátravan karácsonyig, de az angliai Oldhamben élő Paige Ridlings már lerendezte a karácsonyi nagybevásárlást. A 21 éves, kétgyermekes anyuka (egy 2 éves és egy 11 hónapos kisfia van) márciusban kezdte, és most, augusztusban fejezte be az ajándékvásárlást.

Összesen 600 fontot (átszámítva mintegy 218 ezer forintot) költött 40 ajándékra, amikkel majd a gyerekeit lepi meg. Van köztük trambulin, 2 gyerekbringa és egy, olvasást segítő játék kutya is.

Mum Buys All 40 Christmas Presents For Her Kids – Nine Months Early https://t.co/kuaSdAZA1M pic.twitter.com/I5wQ6ujPoU

— The Amed Post (@theamedpost) 2018. augusztus 12.