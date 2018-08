Ezért kell odafigyelnie minden szülőnek a Momo nevű horrorlény fenyegetésére

Nem szabad megijedni tőle, de minden szülőnek komolyan kell vennie a Momo nevű „horrorlény” fenyegetését – hívta fel a figyelmet a Kaspersky Lab nevű kiberbiztonsági cég.

A Momo-jelenségről mi is írtunk már: egy ijesztő, torz arcú horrorlény nevében rémisztgetnek fiatalokat ismeretlenek a WhatsApp nevű chat alkalmazáson keresztül. Momo fenyegető üzenetekkel és felkavaró tartalmakkal, ijesztő képekkel sokkolja azokat, akikkel kapcsolatba lép, majd különféle feladatok elvégzésére próbálja rávenni őket. Bizonyos esetekben hanghívást is kezdeményez, ilyenkor ijesztő hangeffekteket és eltorzított emberi hangokat hallani. Momo ráadásul azt állítja, hogy mindent tud azokról, akiket megkeres, beleértve a lakhelyüket is.

Legalább egy olyan esetről lehet tudni, amikor egy gyermek a feltételezések szerint Momo miatt lett öngyilkos: egy 12 éves argentin kislány az áldozat. A haláleset miatt a nemzetközi médiában a Kék Bálna-jelenség folytatásaként írnak Momóról, a rendőrség pedig több országban is felhívta a szülők figyelmét a veszélyre.

A profilképként használt szobor egy japán művész munkája, évek óta kering a róla készült kép az interneten:

Egyelőre nem lehet tudni, kiknek áll érdekében, hogy gyerekeket ijesztgessenek az interneten, a legvalószínűbb azonban az, hogy egy olyan hacker működteti Momo profiljait, akinek célja a pszichológiai nyomásgyakorlással történő adatlopás lehet.

Amit biztosan lehet tudni, hogy Momo legalább három számról keresi meg kiszemeltjeit: egy japán, egy mexikói és egy kolumbiai szám is ismert, mi is közöltük ezeket. Sokkal valószínűbb azonban, hogy Momónak ennél jóval több száma van, ráadásul a haláleset körüli hírverés után számos kamuprofil is készült, a Momo körüli hisztéria tehát még veszélyesebbé tette a jelenséget.

Néhány forrás szerint Momo csak azokkal lép kapcsolatba, akik keresik őt. Az említett telefonszámokat a Facebookon és más közösségi oldalakon, illetve a Redditen osztották meg. Az orosz média szerint Momo egy vírus segítségével adja hozzá magát a névjegyzékünkhöz, ez azonban a Kaspersy Lab szerint nem igaz.

Mire kell figyelnünk szülőként?

Bár magyar esetekről egyelőre nem hallani, szülőként így is érdemes odafigyelnünk, Momo – és általában a rosszindulatú hackerek – ugyanis nagyon könnyen árthatnak a gyerekeknek. Már maga az ijesztő profilkép is traumatikus lehet a felkészületlen fiatalok számára, nem is beszélve azokról a felkavaró tartalmakról, amelyeket a kiszemelteknek küldenek a profilon keresztül.

A Kaspersky Lab emiatt azt javasolja, hogy különösen figyeljünk oda a gyermekeinkre, és ha kell, beszéljünk velük, hallgassuk meg őket. A kiberbiztonsági cég szerint az alábbi jelek utalhatnak arra, hogy le kell ülnünk a gyerekkel: