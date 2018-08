Ezért akarnak lebukni a hűtlen házastársak

Dr. Karen Finn párterapeuta szerint bármennyire is furcsa, de az emberek gyakran azért csalják meg a párjukat, mert le akarnak bukni. Tudják, hogy rossz ötlet, tudják, hogy mennyi fájdalmat okoznak, de ezt érzik a legegyszerűbb módszernek arra, hogy megszabaduljanak a már nem kívánt kapcsolattól.

Finn a következő három okot írta le, hogy miért akarnak lebukni az emberek a megcsalással.

1. Félnek megmondani, hogy válni akarnak.

Nehéz szembenézni azzal a ténnyel, hogy vége van egy házasságnak vagy egy párkapcsolatnak. Főleg akkor nehéz, ha kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a partner reakciója.

2. Az akarják, hogy a másik szakítson.

Márpedig a megcsalás egyértelműen szakításhoz vezet a legtöbb esetben. A hűtlen fél így próbálja lerázni magáról a felelősség súlyát, hogy ne neki kelljen kimondania, hogy tönkrement a kapcsolat.

3. Azt hiszik, csak a megcsalás elég súlyos ok a váláshoz.

Sokan még a mai napig is hisznek abban a szakember szerint, hogy bármilyen nyomorúságos is a házasságuk, az még nem elég ok a válásra, hogy nem érzik jól magukat a párjukkal. Pedig a megcsalás nem megoldás, sőt egy elég gonosz módja a szakításnak, úgyhogy helyette inkább az őszinteséget válaszd.