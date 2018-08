9 sms, ami tökéletesen bemutatja, milyen egy házasság

Nem a nyálas fajta romantika süt az üzenetekből, hanem inkább olyan, ami megmutatja, milyen a valóságban egy házasság. Vicces kommentárokkal közzétette az üzeneteiket. Valószínűleg mindenki magára ismer bennük, aki élt már valaha házasságban.

„1. Talán ez a legőszintébb sms, amit valaha küldtem a férjemnek, és mint tudjuk, az őszinteség a jó kapcsolat alapja.

Feleség: Tudnom kell, hogy mikor jössz haza, hogy átöltözzek a pizsamámból, és úgy tegyek, mintha valami hasznosat is csináltam volna ma.

Férj: Nem mondom meg.

2. Nemcsak elmegy a férjem bevásárolni, de mindig szakít arra is időt, hogy elmagyarázza az élet legnagyobb misztériumait is nekem.

Feleség: Hozz egy hagymát.

Férj: Sárgát vagy fehéret?

Feleség: Mindegy. Mi a különbség?

Férj: Az egyik sárga, a másik fehér.

3. A kommunikáció minden házasság alapja. Szeretném személyesen megköszönni az sms feltalálójának, hogy egyben tartja a párkapcsolatomat.

Férj: Nem működik a Netflix.

Feleség: Tudom. Itt ülök melletted.

Férj: Tudom. Csak nehezen öntöm szavakba a frusztrációmat.

4. Az sms kommunkáció csodálatos, de néha fel fel kell venni a telefont, hogy személyesen beszéljünk, vagy csak halljuk a másik hangját. És persze azért is, hogy biztosak legyünk benne, hogy tudja, mit kell csinálnia.

Feleség: Vacsora után érek csak haza. Kérlek fürdesd meg és fektesd le a gyerekeket.

Férj: Bocs, ezt az üzenetet csak most láttam.

Feleség: Komolyan??? Épp most fordulok be a kocsifelhajtóra.

Férj: Már csinálom is… ó, hello itthon!

5. A férjem persze azt gondolja, hogy gyönyörű és csodálatos nő vagyok, de felismerem a különbséget az önzetlen bók és a „szexelni akarok” bók között. Még sms-ben is.

Férj: Köszönöm, hogy ilyen sokat teszel értünk. Annyira szeretünk. Büszke vagyok, hogy ilyen csodálatos, szép feleségem van. Alig várom, hogy hazaérj. Szeretlek.

Feleség: Menstruálok.

6. Ebből áll az életünk, igaz, hölgyek? A férfiak egy szót sem hallanak meg, hacsak nincs benne a mondatban, hogy „vetkőzz le”.

Feleség: Bevitted az irodába a papírokat?

Férj: Milyen papírokat?

Feleség: A PAPÍROKAT!! TEGNAP ÉJJEL TÍZSZER ELMONDTAM, HOGY VIDD BE A PAPÍROKAT!

Férj: Miért kiabálsz?

Feleség: MERT MEG SEM HALLOD, AMIT MONDOK! Nevetséges. Majd én beviszem.

Férj: Nyugi, elintézem. Milyen papírokról van szó pontosan?

7. Néha az a sejtésem támad, hogy direkt rontja el a dolgokat, hogy többet ne kérjem meg semmire. Igazából zseniálisan csinálja. Ezért lőttem be én is a bokorba folyton a golflabdákat, amikor múltkor elhívott golfozni.

Férj: Beletehetem a zöldalmás mosogatószert a mosogatógépbe?

Feleség: NE CSINÁLD! Ugye nem raktad bele?

Férj: Buborékok.

8. Egy férfi szívéhez a hasán keresztül vezet az út. Meg az enyémhez is, ha nem nekem kell főzni.

Feleség: Lasagna vagy fasírt legyen vacsorára?

Férj: Lasagna.

Feleség: Szerintem is. Hazafelé beugrom az Olive Gardenbe.

9. Na, ez. Tudod, hogy a megfelelő ember mellett vagy, amikor próbál vigasztalni, majd önként a PMS bokszzsák szerepére jelentkezik.

Férj: Remélem jó napod van! Szeretlek!

Feleség: Követed megint a ciklusomat? Tudod, hogy ma PMS nap van?

Férj: Ma reggel jelzett a naptáram.

Feleségem: Nem hagysz nekem semmi mókát benne.

Férj: Ma este majd rosszul pakolom be a mosogatógépet, hogy kiabálhass velem.”