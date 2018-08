Szellem jár a másfél éves Tiffany szobájában, levideózták a szellemvadászok

A másfél éves Tiffany éjjelente nem tud aludni, mert saját szavai szerint állítólag egy vicsorító, „csúnya nénit” lát. A kislány szülei komolyan veszik gyermekük állítását, ezért a család már papot is hívatott, aki felszentelte a házat, de a jelenség csak néhány napra szűnt meg, később ismét jelentkezett.

A kislány 22 éves édesanyja elmondta, hogy a jelenésekkor ki-bekapcsolódik az áram, és előfordult, hogy leestek kisebb tárgyak a polcról is. Úgy tudni, házukban korábban egy idős asszony lakott, aki ott is halt meg. A családdal felvette már a kapcsolatot egy férfi is, aki állítása szerint szintén látja a nőt, aki a ház korábbi tulajdonosa.

A család elkeseredettségében a Slovak Ghost Hunters nevű szellemvadász csapathoz fordult, akik egy éjszakára kitelepültek a szellemjárta, kajali családi házba, ahol mindenféle műszereket és kamerákat állítottak fel.

„Ha valami paranormális történik, egyenesen a kamerán láthatjuk. Végeredményben beszélhetünk is az állítólagos nővel, aki itt van, megtudhatnánk, mit akar, elmondhatja a nevét, ami alapján kiderülhetne az is, miért van itt” –fejtette ki a csapat 32 éves tagja, Matej a Nový Čas-nak.

A csapat múlt szombat éjjel állította fel a műszereket a házban, majd a mérések végeztével közölték: „valami van azon a helyen”. „A technikánk valamit rögzített. A helyiségben ott volt velünk a férfi is, aki látta azt a nőt, beszélt is vele, és 50-55 évesre saccolta a korát… Nagyon fura volt, amikor forogtak a kamerák, nagyon gyorsan lemerültek az aksik. Tíz percig bírták, máskor egész éjszaka kitartanak.”

A szlovák hírportál egy képet is közölt a házban készült videofelvételből, amin egy emberi arcot is fel lehet fedezni.

