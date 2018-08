Mindennap kimossa lányai pizsamáját a tisztaságmániás anyuka

Tisztaságmániás anyuka sokkolja az internetezőket: a 32 éves Sarah Lamont a skóciai Kinross városából olyan nagy figyelmet fordít gyermekei egészségére, hogy az már sokak szerint túlmegy az épeszűség határain. Lamond szerint azonban minden fáradságot megér a dolog, mivel kislányai, a 10 éves Ellie és az 5 éves Holly szinte sohasem betegek.

Lamont a Mirrornak nyilatkozva mesélt arról, milyen szigorú szabályokat vezetett be otthonában. Először is, egyáltalán nem használ konyharuhákat, mert azok szerinte melegágyai a baktériumoknak. Ehelyett antibakteriális tisztítószert és eldobható papírtörlőket használ.

A gyerekek minden étkezés előtt antibakteriális szappannal mosnak kezet, akkor is, ha csak egy kis rágcsálnivalót kapnak. Ennek a szabálynak a kislányok akkor is megfelelnek, ha nem otthon vannak, ugyanis mindig hordanak maguknál kézfertőtlenítőt. Ha pedig valamit leejtenek a földre, az egyből megy a kukába („Néha ezen nagyon megy a hiszti, de inkább az, mint a betegség!”)

Hogy ebben nincs is semmi extra? És mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy Lamont legalább háromszor-négyszer mos egy nap? Az anyuka szerint minden holmi, amit a gyerekek felvesznek – akár egyetlen órára is –, az már koszos, megy a szennyeskosárba. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek pizsamáját is minden reggel kimossa. Az ágyneműt hetente, a törölközőket kétnaponta mossa, havonta egyszer pedig a mosógépet is alaposan kitakarítja.

Az még természetes, hogy a gyerekek minden este lezuhanyoznak, de Lamont kislányai minden egyes este hajat is mosnak. Sőt: zuhanyzás után a zuhanyzófülkét is kipucolja az anyuka.

A családnak egyébként kutyája is van, akinek – mondanunk sem kell – mindennap kiporszívózza és kimossa a takaróit. És hogy hogyan illik a tisztaságmániás anyuka életébe a négylábú? Nagyon egyszerű: Lamont végzett egy kis kutatómunkát a kutya örökbefogadása előtt, és kiderült számára, hogy a kutyatartás segít a gyerekek immunrendszerének megerősítésében. Úgy tűnik azonban, hogy itt meg is állt a kutatómunka…

Az anyuka mindenesetre nagyon elégedett magával:

Sokkal több betegséget látok mostanában, mint amikor én voltam gyerek, Ellie és Holly mégis nagyon ritkán betegednek meg. Úgyhogy valamit csak jól csinálok!

Ezzel persze sokan vitába szállnának, beleértve a szakértőket is. Dr. Shuayb Elkhalifa immunológus szerint például éppen az ilyen szülők tehetnek arról, hogy egyre több gyerek asztmás, allergiás, és egyre több a fertőző betegség is.

A szakértő szerint ugyanis az antibakteriális tisztítószerek és az erős antibiotikumok tehetnek arról, hogy a vírusok egyre erősebbek és ellenállóbbak. A kórházakban ezért természetesen nagyon fontos, hogy minden patyolattiszta legyen, otthon azonban jobb, ha nem vagyunk ilyen szigorúak – sem magunkkal, sem a gyerekeinkkel. Az immunrendszernek ugyanis szüksége van a baktériumokra ahhoz, hogy megtanulja, mi az, ami ártalmas a szervezetre, és mi az, ami nem. A gyerekeink is jobban járnak, ha nem figyelünk ilyen görcsösen a higiéniára.