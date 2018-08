Minden, ami a sulikezdéshez kell (x)

Rohamosan közeleg szeptember eleje, ezzel a tanévnyitó ünnepség is – a kötelező fehér felső és fekete alsó, ünneplő cipő megvásárlása általában kihívást jelent még a legtalpraesettebb és legtapasztaltabb szülőknek is. Nem is beszélve a menő iskolatáska, a szuper tornazsák és a többi kellék beszerzéséről…



Az F&F őszi/téli gyerekkollekciójában mindent megtalálunk, amire csak szükségük lehet a gyermekeinknek a következő szezonban. Az évnyitós szettek mellett a szabadidő eltöltéséhez szükséges minőségi, pihe-puha darabok is vidáman sorakoznak a polcokon, ráadásul kedvező árakon (a szuper jogger ajánlat például szeptember közepéig érvényes).



A praktikus iskolatáskákat és tornazsákokat idén számtalan menő motívum díszíti – dinók, unikornisok, flitterek és hologramos felületek, valamint kamuflázs minta közül válogathatnak majd a gyerekeink. A meleg pufidzsekik vibráló színekben érkeznek az őszre, a pólókon pedig a legmenőbb minták tűnnek majd fel.



Ami pedig a legjobb az egészben: egy ilyen iskolakezdős nagybevásárlás arra is tökéletes apropót nyújt, hogy eltévedjünk a sorok között (természetesen a női osztály irányában), és a saját ruhatárunkat is felfrissítsük a következő évszakra!

Még több inspiráció: f-f.com