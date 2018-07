Puskával pózolós fotót osztott meg kisfiáról Donald Trump Jr.

Az amerikai elnök legidősebb fiára rájár a rúd mostanában. Néhány hónapja vált el feleségétől, többször is bírálták a gyerekeiről posztolt fotói miatt, például most is. Az egyik fiát ábrázoló legújabb kép ugyanis egy kacsavadászaton készült, melyen a kilencéves gyerek egy hosszú puskát tart a kezében. Trump Junior a képhez fűzött kommentjében arra buzdította a szülőket, hogy minél előbb vigyék vadászni a szabadba gyerekeiket.

A gyermek biztonságára vonatkozó, megfeddő kommentek persze azonnal elöntötték a férfi Instagramját. Sokan egyetértettek abban, hogy a gyerek kezébe semmiképpen sem való fegyver, illetve vadászatra vinni sem a legveszélytelenebb. Mások nem találtak a fotóval kapcsolatban ekkora problémát, szerintük fontos minél előbb megtanítani a gyerekeket, hogyan bánjanak a fegyverrel.

Yahoo Lifestyle