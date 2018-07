Vidámparkban született meg a kisbaba

Egy várandós nő néhány napja a nagyobbik gyermekével ellátogatott Six Flags Over Georgia vidámparkba. Az anya-lánya nap azonban nem várt fordulatot vett, amikor az asszonynál beindult a szülés.

A vidámpark orvosi személyzetét riasztották a kismamához, akik a helyszínen világra segítették a kisfiát. Az 1967-es nyitás óta ez volt a második alkalom, hogy egy baba a park területén született meg.

IT'S A SIX FLAGS BABY BOY! We are thrilled to announce little Mathew was born at Hurricane Harbor on Monday afternoon! Congrats 🎈 pic.twitter.com/lHtxSnAwjh