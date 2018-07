Bode Miller felesége könnyek között mesélt gyermekük haláláról

Szívszorító tévéinterjúban mesélt 19 hónapos gyermeke haláláról Bode Miller olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző és felesége, Morgan Beck Miller. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, kislányuk, Emeline június 10-én belefulladt a Miller család szomszédjának medencéjébe.

Bode Miller felesége most azt is elmesélte a Today című tévéműsorban, hogyan talált rá a vízfelszínen lebegő kislányra. Bár a tragédia még nagyon közeli, a házaspár kötelességének érzi, hogy figyelmeztesse a szülőket a veszélyre: hogy elég egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség, és máris bekövetkezhet a tragédia.

– mondta el a Morgan Beck Miller, a gyászoló édesanya.

A tragédia napjára visszaemlékezve azt mondta, éppen olyan volt, mint a többi. Ahogyan sokszor máskor, aznap délután is a szomszéd családnál vendégeskedett a gyerekekkel.

– emlékezett vissza. Morgan ezután észrevette, hogy a hátsó udvarra vezető ajtó résnyire nyitva állt. Azonnal kirohant a kertbe, ahol a kislány már a víz felszínén lebegett. Beugrott, kihozta őt a vízből, és megkezdte az újraélesztést, miközben a barátai felhívták a 911-et.

Bár a kislányt a kiérkező mentősök élve szállították kórházba, és eleinte az orvosok is bizakodóak voltak, a kislány túl sokáig nem jutott oxigénhez ahhoz, hogy meg tudják menteni. Emeline Miller a kórházban vesztette életét.

A család nagyon messze áll attól, hogy feldolgozza a tragédiát: kislányuk szobáját például a baleset napja óta érintetlenül hagyták. Azt azonban nagyon fontosnak tartják, hogy figyelmeztessék a többi szülőt, Amerikában ugyanis nagyon gyakoriak a hasonló balesetek, mégsem fektetnek elég hangsúlyt a megelőzésre.

Morgan még hónapokkal kislánya halála előtt tudta meg, hogy ismét gyereket vár. Emeline nagyon várta, hogy kishúga szülessen.

“She brought so much to our lives.”



See @SavannahGuthrie's full interview with Bode and Morgan Miller about their daughter's drowning pic.twitter.com/iW96b4irMc