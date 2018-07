II. Erzsébet unokája kétszer is elvetélt

„Azután, hogy 2016-ban elveszítettem egy babát, volt egy második vetélésem is Lena előtt” – mesélte a The Sunday Times című lapnak Zara Tindall. II. Erzsébet unokája a lap újságírójának őszintén elmondta azt is, hogy eleinte egyáltalán nem akart beszélni az őket ért veszteségekről, annyira nyers volt az élmény, ám később meggondolta magát.

„Amikor 2016-ban, két évvel Mia születése után elveszítettem a kisbabámat, a sorstársaim tartották bennem a lelket. Abban az időszakban rengetegen írtak nekünk, csak, hogy elmondják, ők is átmentek azon, amin mi, másrészt, hogy biztosítsanak minket arról, hogy igenis van remény arra, hogy bővíthessük a családunkat.”

Zara elárulta, a legnehezebben azt viselte a vetélés utáni időszakban, hogy el kellett mondania a rossz hírt. Mindenkinek, akit csak ismert. „Újra és újra át kellett élnem a történteket, ami nagyon megviselt.” A 37 éves, immár kétgyerekes anyuka hozzátette, életének talán legnehezebb időszakában sokat köszönhetett a családjának.

„Mindennél nagyobb szükségem volt rájuk, és ők jöttek. És támogattak minket, amiben csak tudtak.”