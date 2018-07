A kisfiú és a kutya barátságának nem akadálya a kerítés

Chad Nelson Twitter-felhasználó cuki videót osztott meg, melyen kétéves fia, Conway labdázik a szomszéd kutyájával, Dozerrel.

A csavar a történetben az, hogy a két játszópajtás között egy kerítés feszült, de megoldották: Conway átdobta a labdát, Dozer pedig a kerítés tetején kidugva a fejét vitte vissza neki.

A fence can’t stop my two-year-old from playing with his new best friend. pic.twitter.com/9QBuaq4Ee2