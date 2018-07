„A férjem több időt tölt a tükör előtt, mint én”

„Tudjátok, hogy van ez a férfiakkal: ők nem öregszenek, hanem nemesednek” – kezdi a The Cutnak adott interjúját az az 53 éves nő, aki vállalta, hogy őszintén elmondja, milyen érzés egy olyan férfi oldalán megöregedni, aki után egész életében csak úgy bomlottak a nők. „Amikor összejöttünk, mindketten nagyjából ugyanannyira voltunk vonzóak az ellenkező nem számára. Aztán a fiunk születése után rám felkúszott néhány kiló, mostanában pedig – mit tagadjam – egy középkorú nő néz vissza rám a tükörből.”

A neve elhallgatását kérő feleség elárulta, miközben vele nem bántak kesztyűs kézzel az évek, a férje még annál is vonzóbb lett, mint korábban volt. „Képzeljetek el egy magas, sötét hajú, barna szemű és izmos férfit, aki naponta legalább három órát edz, hogy formában maradjon. És, aki mindezek ellenére időről időre azzal jön nekem, hogy felszedett ide vagy oda fél kilót, ezért legközelebb még többet kell majd edzenie.”

A feleség elmondta, az évek során többször is megpróbálkozott azzal, hogy visszanyerje a szülés előtti alakját, de valahogy sosem járt sikerrel. „Valahányszor fogyókúrába kezdtem, egy idő után a férjem is csatlakozott. Most már tudom, hogy csak azért, hogy közösen csináljuk végig, és hogy erőt adjon nekem, akkoriban viszont rettenetesen irritált a dolog, mert meg voltam róla győződve, hogy versenyez velem” – magyarázza.

Az asszony őszintén elárulta, nehéz volt megszoknia férje hiúságát, azt, hogy a családjukban a férje az, aki számolja a kilókat, és hosszasan álldogál a tükör előtt. „Nem járunk el sűrűn otthonról, amikor viszont igen, nem szoktam észrevenni, hogy más nők megnézik. Pedig tudom, hogy pontosan ez történik. Hogy aggódom-e amiatt, hogy ez a hiúság, milyen hatással van a gyerekeimre?”A feleség azt mondja, a fiára, aki ha tehetné, minden idejét a számítógép előtt töltené, jó hatással volt az édesapja megszállottsága. „A lányunk az, aki miatt szoktam aggódni. Félre ne értsetek, nagyon csinos lány, de egyáltalán nem szeretném, ha kizárólag a külsejére fókuszálna. Pedig… Mikor ezeket a sorokat írom, épp a parkolóban várom őt, míg ő CrossFit edzésen van.”

Amikor a The Cut riportere arról kérdezi, milyen hatással volt a házasságukra a férje hiúsága, az asszony őszintén elmondta, voltak nehéz időszakok, amikor mindketten nehezen birkóztak meg ezzel a kihívással. „Miután mindketten betöltöttük a 40-et, valahogy közelebb kerültünk egymáshoz, és az is sokat segített, hogy kiderült az is, mi áll a férjem hiúságának hátterében. Olyan családban nőtt fel ugyanis, ahol a külső volt a minden: anyukája pedig elhitette vele, hogy mindig, minden szempontból tökéletesnek kell kinéznie ahhoz, hogy szeressék.”