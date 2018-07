Rendőrsorfal mellett lakoltatták ki a háromgyermekes devizahiteles családot

Rendőrsorfal mellett lakoltatott ki a végrehajtó egy háromgyermekes családot egy Budapest XVII. kerületében álló családi házból kedd délután, ami a nagypapa nevén volt. Az erős rendőri jelenlétre azért volt szükség, mert a végrehajtás előtti estén a Facebookon körbement egy felhívás a kilakoltatás megakadályozására, és többen jelezték, hogy fizikailag fogják megakadályozni a dolgot.

Végül semmi ilyesmi nem történt, csak szóban fejezték ki nemtetszésüket és elégedetlenségüket a Devizahitelesek Mentőöve Egyesület aktivistái. A 76 éves tulajdonos a kedden délelőtt megjelent végrehajtókat végül beengedte a házba és az intézkedés a tiltakozók erős felháborodása, szóbeli inzultusai mellett, de lefolyt – írja Mérce az ügyről.

A végrehajtás során a tiltakozók szerint több visszásság is felmerült. Egyrészt a hivatalos végrehajtó a megjelent tiltakozóknak azt mondta, egyeztette a kilakoltatási akciót az illetékes bírósággal, a ház tulajdonosa viszont arról számolt be nekik, hogy neki telefonon a végrehajtó még azt mondta, nem történt ilyesmi – számol be a lap az ellentmondásokról.

Az egyesület szerint mivel a családnak a kilakoltatás után nincsen tartósan megoldva a lakhatása, ezért a három kiskorú gyermeket az állami gondozásba vétel is fenyegetheti.

A téli kilakoltatási moratórium lejárta után mintegy 100 ezer magyar lakhatása vált bizonytalanná, bármikor kitehetik őket.

