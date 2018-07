Buddhista kolostorba vonulnak a barlangból kimentett thai gyerekek

Kolostorba vonul a barlangból kimentett thaiföldi ifjúsági focicsapat 11 tagja, hogy buddhista szerzetestanoncok legyenek.

A 11 és 16 év közötti fiúk egy buddhista templomban élnek majd kilenc napig. Ennyi idő telt el ugyanis a barlangban addig, amíg rájuk találtak.

See PICS: The #ThaiCaveBoys take part in a ceremony steeped in tradition.https://t.co/q8aq6AaiSd