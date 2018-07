Tigrise segítségével kérte meg barátnője kezét az állatgondozó – videó

Egy ausztrál állatgondozó igencsak magasra tette a lécet, amikor eldöntötte, hogy megkéri barátnője kezét. A lánykérésben egy valódi tigris volt a segítségére.

Amikor Ethan, az állatkerti tigrisgondozó úgy döntött, eljegyzi kedvesét, nem akarta elaprózni. Egy olyan módját választotta a lánykérésnek, ami mindkettőjük számára sokat jelent. Ethan azt javasolta gyanútlan barátnőjének, hogy jöjjön el egy tigrisshow-ra a queenlandi állatkertbe.

Az Austral Zoo Facebook-oldalára felkerült videó egyszerűen imádni való. A felvételen jól látható, hogy Ethan kihívta a tömegből a barátnőjét, aki állatorvosi asszisztensként dolgozik az állatkertben, mondván, legyen a segítője a show-ban. „Jól ismerem Eloise-t, ő az egyik csodálatos asszisztensünk az állatkórházban. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ő a barátnőm. Itt találkoztunk először, a tigrisek kifutójánál” – mondja el hangosan Ethan, majd arra kéri egyik asszisztensét, hogy hozza elő a tigrisek „játékszerét”, amely valójában egy hatalmas, pink színű szív. Barátnője ekkor továbbra sem sejt semmit.

Ethan ezt követően a beavatott közönség felé fordul: „Valamit be kell vallanom, de a nézők segítségét szeretném kérni” – ekkor a közönség tagjai arany színű, betűket mintázó lufikat emelnek a magasba, amelyek a Hozzám jössz? – kérdést adják ki.

A fiatal állatgondozó ekkor letérdelt kedvese elé, mire Eloise könnyekben tört ki. Közben az egyik tigris beugrott a vízbe pancsolni, úszódeszkának használva a habszivacs óriásszívet.

A szuper romantikus lánykérésről készült videót imádták a netezők, eddig már közel 60 ezren nézték meg. „Ha az én lánykérésem nem ilyen lesz, megmondom, csinálja újra” – kommentálta az egyik hozzászóló. Többen is azt firtatták, vajon az esküvő is hasonló körülmények között fog-e zajlani. „Gratulálok! A tigrisek is hivatalosak az esküvőre?” – kérdezte egy hozzászóló.

(via)