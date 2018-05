Több száz diáklányt zaklatott szexuálisan az iskola nőgyógyásza

Kétszáz diákot zaklatott szexuálisan a Dél-Kaliforniai Egyetem egyik orvosa. A fiatalok közül négyen be is perelték a nőgyógyászt. Az egyik szerencsétlenül járt diáklány azt mondta, hogy a férfi, miután levetkőztette, a csupasz testét simogatta mosolyogva és a mellét tapogatta – számol be a megdöbbentő cselekedetről a Tények.