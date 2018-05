„Utálom anya telefonját” – százezrek osztják a 8 éves kisdiák szívszorító dolgozatát

Pillanatok alatt bejárta az internetet egy louisianai iskola másodikos kisdiákjának dolgozata, amellyel az okostelefon–függőségre hívta fel a felnőttek figyelmét.

A dolgozatot Jen Adams Beason tanítónő osztotta meg, aki arra kérte a gyerekeket, hogy írjanak fogalmazást egy olyan találmányról, amelyet egyáltalán nem szeretnek. Nem kis meglepetésére a 21 tanulóból négyen is az okostelefonról írtak. Az egyik megosztott dolgozat azt emelte ki, hogy a szülei túl sokat lógnak a telefonjaikon.

Nem szeretem a telefonokat, mert a szüleim egész nap csak a telefonjukkal vannak elfoglalva. A telefon néha nagyon rossz szokássá válhat. Utálom anya telefonját, azt kívánom, bárcsak ne is lenne neki

– írta a kisdiák, aki a szöveg alatt egy kis rajzzal is nyomatékosította, mennyire gyűlöli az okostelefonokat. A bejegyzés már csaknem 260 ezer megosztásnál jár.

Az elmúlt években számtalan tanulmány megjelent már arról, mennyire komoly függőséghez vezethet az okostelefonok folyamatos használata. Nemrég kiderült például, hogy Magyarországon a 3 évnél fiatalabb gyermekek 42 százaléka rendszeresen használ valamilyen okoseszközt, kisiskolás korra pedig ez a szám 89 százalékra nő.

Egy másik felmérésből az is kiderült, hogy a magyarok 29 százaléka tartja magát telefonfüggőnek, az emberek kétharmada lefekvés előtt is a mobilját nyomogatja, 45 százalékuk pedig ébredés után is egyből a telefon után nyúl, sőt a válaszadók harmada még a vécére is magával viszi a mobilt.