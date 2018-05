Nem való mindenkinek a kamionos életforma

Felmérést készítettek a kamionos életformáról a FIA Kamion Európa-bajnokság és Fesztivál szervezői 450 kamionos megkérdezésével. Arra voltak kíváncsiak, hogyan látják szakmájukat a kamionsofőrök, mennyire vonzó a hivatás a pályaválasztáskor.

A kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy

a kamionosok többsége férfi,

78 százalékuk házas, vagy párkapcsolatban él,

63 százalékuknak gyermeke is van,

a válaszadók 70 százaléka kedveli a kamionos életformát.

A többség azért lett kamionsofőr, mert vonzónak találta az életformát, 15 százalékuk családi mintát követ, míg 10 százalék inkább kényszerből és a viszonylag jó fizetés miatt választotta ezt a szakmát.

A kamionosok többsége bár hetente látja a családját, akadnak olyanok is, akik évente csupán négyszer találkoznak szeretteikkel. Létezik a másik véglet is, amikor a sofőrök az utakra feleségüket is magukkal viszik.

Általában azok a sofőrök nem elégedettek a hivatásukkal, akik ritkábban látják családjukat, és nem jut elég idejük pihenésre.

A felmérésből kiderül, hogy a sofőrök negyede rendszeresen sportol, és odafigyel az egészségére. Talán ennek is köszönhető, hogy a megkérdezettek mindössze 9 százaléka jelezte, hogy az elmúlt két évben volt valamilyen, az életmódjából fakadó betegsége.