Felismerte az apját a perverz fotóbombán, ő lett a Twitter sztárja

Az Alex Leavy nevű lány semmi érdekfeszítőre nem számított, mikor végigpörgette a Twitter falát. Ám egyszer csak belefutott egy elég csinos lányról készült szelfibe, amit egy idősebb férfi fotóbombázott meg azzal, hogy jól megstírölte a lány dekoltázsát a piros lámpánál.

A lánynak leesett az álla, de nem a férfi pofátlanságától, hanem mert felismerte benne az egyetlen édesapját. Leavy a szégyenkezés helyett inkább kiposztolta Twittere a felfedezését, ez a lépése pedig nagyobbat szólt, mint az eredeti fotó.

Leavy ugyanakkor nem neheztel a papájára, aki egyébként a lehető legbénább kifogással magyarázta a fotót: az egyik szemére vak apuka azt állítja, csak lefelé nézett a fotón. Aha.

The minute you’re trying to be nosey but get caught and look away ‼️😩😂 SB you look bomb 😘 pic.twitter.com/uKUaQCbMCd