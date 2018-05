Megerőszakolta egyik rajongóját az ismert amerikai énekes

Eddig megúszta feljelentés nélkül R. Kelly amerikai énekes, akit eddig is sokan vádoltak – szóban – szexuális zaklatással, nemi erőszakkal és pedofíliával, most viszont feljelentették a 90-es években ismertté vált popzenészt. Az afroamerikai énekes viselt dolgairól állítólag tudott a lemezeit kiadó Sony is, de mégsem tett semmit.

A Variety szerint viszont most hétfőn feljelentették a New York-i bíróságon R. Kellyt, akit nemi erőszakkal vádolt meg a húszéves Faith Rodgers. A feljelentésben a fiatal lány azt állítja, hogy R. Kelly hosszú időn át szexuális módon zaklatta őt. Fogva tartotta, amikor nem akarta kielégíteni, akkor megbüntette, mindezek mellett pedig herpesszel is megfertőzte őt.

Rogers elmondása szerint egy koncert után ismerkedett meg az énekessel, akivel számot cseréltek, majd többször találkoztak New Yorkban. Az első randevú után a lány közölte az énekessel, hogy ő még nem áll készen a szexuális kapcsolatra, de R. Kellyt ez nem érdekelte, megerőszakolta a lányt, majd később több alkalommal is belegyezése nélkül létesített vele szexuális kapcsolatot.

A nő azt mondja, csak később szerzett tudomást arról, hogy az énekesnek herpeszes vírusfertőzése van.