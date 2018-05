Egészséges tízórait csomagolt gyerekének, mégis kritikát kapott a tanároktól

Annál is inkább, mert a queenslandi anyuka, Danyelle Butler kifejezetten egészséges, organikus és gluténmentes finomságokkal pakolta tele nevelt fia uzsonnás táskáját. Tanárai azonban mégis egészségtelennek bélyegezték az ételeket. Valószínűleg az történt, hogy a a nevelők csak futó pillantást vetettek a doboz tartalmára, így nem láthatták, hogy a snackként becsomagolt Oreo keksz például gluténmentes és csökkentett cukortartalmú. Emellett pedig zöldségek és gyümölcsök is voltak az uzsonnás dobozban.

Danyelle-t megdöbbentette az eset, mert mint mondja nem arról van szó, hogy éheztetné a gyerekét, sőt még arra is figyel, hogy egészséges ételeket csomagoljon neki, így nagyon igazságtalannak érzi a tanárok vádját. A közelmúltban más anyukákra is rászállt az „uzsonnarendőrség” az ausztrál iskolában. Volt, akit azért kritizáltak, mert túl cukros joghurtot, mást pedig azért, mert tonhalas szendvicset csomagolt a gyerekének. Most több anyuka együttesen kérte ki ezt magának, mert mint mondták, minden szülő saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy mit csomagoljon a gyerekének.

(Forrás: Dailymail)