Magyar nő halt meg egy kaliforniai robbanásban

Vélhetően egy csomagba rejtett bomba robbant a kaliforniai Aliso Viejo város magyar szépségszalonjában – számolt be az esetről az M1. A csatorna szerint az amerikai hatóságok először gázszivárgásra gyanakodtak, de már az FBI sem hiszi, hogy baleset volt. A robbantásban meghalt szépségszalon tulajdonosa, egy 48 éves magyar nő is.

Az M1 helyszíni tudósítója szerint az FBI egy robbanószerkezet darabjait találta meg a magyar szépségszalonban. A nyomozóiroda „gyanús anyagokat is talált”, amelyeket már elemeznek.

A csatorna úgy tudja, a szövetségi nyomozóhatóság már több magyart is kihallgatott, volt akinél házkutatást is tartottak.

Azt feltételezik, hogy egy csomagban érkezhetett a város orvosi központjának első emeletén üzemelő szépségszalonba a robbanószerkezet, az amerikai posta azt közölte, hogy nem rajtuk keresztül szállították ki a csomagot.

Investigators are combing the area around an #AlisoViejo medical building, where an #explosion killed a woman. There are reports that it could have been caused by a package bomb. @KNX1070 pic.twitter.com/xDErAq6pGq

— Jon Baird (@KNXBaird) 2018. május 16.