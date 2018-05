Társadalmi szerepvállalás az Olajág Otthonokban (X)

Az Olajág Otthonokban az egészséges életmód kialakítása, a lakók egészsége érdekében – hasonlóan egy jól működő nyugdíjasklubhoz – minden olyan lehetőséget megragadunk, ahol országos felhívás keretében a lakókkal együtt tehetünk az egészségesebb időskorért. Legyen az országos gyaloglóklub-hálózat vagy senior mozgásprogram, mindenképpen benevezünk, ösztönözzük a lakókat a részvételre, és megteremtjük a megfelelő feltételeket is ehhez.

Fontos továbbá, hogy a generációk közelebb kerüljenek egymáshoz, hiszen tapasztalataink alapján sok mondanivalójuk, átadnivalójuk van egymás számára. Éppen ezért megteremtettük annak a lehetőségét, hogy különböző programok keretében óvodások, általános és középiskolások, sőt egyetemisták is tartalmas időt tudjanak együtt tölteni a lakókkal. Megismerik és élményekkel gazdagítják egymást.

Kiemelten kezeljük az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megteremtését is. A Zsigmond Király Egyetemmel (hamarosan Milton Freidman) működtetjük a Senior Akadémiát az otthonokban is, ezzel becsatlakozva a több mint 5000 senior diákhoz országosan. Időskorban is nagyon fontos a szellemi aktivitás, a folyamatos tanulás, hiszen nem csupán új ismeretek megszerzéséről beszélünk, hanem egyes betegségek kialakulásának késleltetéséről is. Nem is szólva arról, milyen közösségformáló ereje van, amikor 80-100 senior diák ül az előadáson az otthonok lakói és az otthonok környékén élő nyugdíjasok közül egyaránt.

Ne feledkezzünk azonban meg a dolgozókról sem. Szintén az egyetemmel együttműködve május közepétől elindítjuk szociális ápolók és gondozók képzését, melyben gyakorlati helyszínként támogatjuk, hogy szakmailag magasan képzett, empatikus szakemberek kerüljenek a segítő szakmákba.

