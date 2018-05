Így szúrt ki exével a macskás lány

Az emberek néha jönnek-mennek az életünkben, aztán egy pár év múlva már talán nem is emlékszünk rájuk. Egy hűséges háziállatot azonban soha nem felejtünk el.

Ezt bizonyítja Chloe Forsberg és hűséges cimborája, Woof macska esete is. Woof még kiscica volt, Chloe pedig tízéves kislány, amikor az állat a családhoz került. Woof még az után is különleges szerepet töltött be a fiatal nő szívében, hogy az a családi fészekből kikerülve összeköltözött szerelmével. Woof tehát pótolhatatlan volt – ugyanez viszont nem mondható el az említett fiúról, aki azóta, több mint négy év után, kikerült Chloe életéből.

Sajnos egy hosszú távú kapcsolat után a szakításnak megvan az a hátulütője, hogy az ex rajta marad a családi képeken. Chloe elmondta, hogy a szakítás kapcsán az egyik fő aggodalma az volt, hogy a volt barátja ilyen módon valamennyi fotón rajta lesz, amelyeket unokatestvére esküvőjén készítettek.

Szerencsére Chloe testvére, Emily kitalálta a tökéletes megoldást: az ex helyére módszeresen a család macskáját, Woofot illesztette a fotókon.

Nem sokkal a fotók készítése után, 16 éves korában Woof elpusztult, a család viszont mindig emlékezni fog feltétel nélküli szeretetére, és a képeket nézegetve eszükbe jut az összes vicces történet a cicával kapcsolatban. Ugyanez az exről nem mondható el…

(via The Dodo)