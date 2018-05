Megható dolgot tett nagyapjáért a végzős tinilány

Sianni Tiradót és nagyapját hosszú évek óta szoros kapcsolat fűzi egymáshoz. Nem csoda hát, hogy mindketten csalódottak voltak, amikor kiderült, hogy közelgő szívműtéte miatt a nagypapa nem ünnepelheti a családdal kedvenc kisunokája szalagavatóját.

Teen surprises hospitalized grandfather ahead of her prom: ‘It was like pure happiness’: https://t.co/poEpKTQi4U pic.twitter.com/MDEray6VLv

— KTBB Radio (@KTBBRadio) 2018. május 3.