Az Államkincstár először megvonja a családi pótlékot, utána kérdez

Fel vagyok háborodva, őszintén és teljes joggal, azt hiszem. A két gyerekem után eddig 26 600 forint családi pótlékot kaptam, ezért nem is értettem, mi történt, amikor májusban hirtelen 12 200 forintot hozott a postás. Vadul gondolkoztam, mi történhetett, hiszen a 16 éves fiam elsős középiskolás, vagyis kilencedikes, a kislányom pedig hetedik osztályos. Nem jutottam semmilyen értelmes következtetésre, csak dühöngtem otthon, mert este hétkor nem tudom felhívni az Államkincstárat.

Közben azon is jól felhúztam magam, hogy mit csinál az a család vagy az az egyedülálló anya, aki tényleg nem tudja megetetni a gyerekeit a családi pótlék nélkül? A lényeg az, hogy baromi dühösen feküdtem le aludni, de előtte kigyűjtöttem a fellelhető összes számot a telefonomba azzal az elhatározással, hogy reggel nyolckor az első dolgom lesz megkérdezni tőlük, hogy mi történt.

Pontban nyolckor telefonáltam is, némi nyomógomb-mizéria és várakozás után meg is kaptam az ügyintézőt. Megkérdezte a tajszámomat, személyes adatokat, majd lelkesen azt mondta, hogy igen, igen, maga csak egy gyerek után jogosult családi pótlékra, mégpedig Anna lánya után. Higgadtan közöltem, hogy téved, ugyanis a fiam 16 éves, és kilencedikes, vagyis lazán jogosult vagyok utána is családi pótlékra, és nem értem a döntést. Zavart hümmögés, majd közölte a hölgy, hogy igen, tényleg, már látom, hogy jár iskolába, akkor önnek tényleg jár a dupla családi pótlék. Visszamenőleg kiküldjük, még nem tudom, mikor, de igyekszünk.

Ennyi? Most akadtam ki igazán, hiszen előtte sem egy telefon, sem egy e-mail nem érkezett, meg sem kérdeztek, és gyanakszom, ha nem telefonálok, akkor soha többé nem is kapok pénzt a fiam után, hiába jár. Rögtön azt kezdtem firtatni, hogy mégis milyen eljárás az, ahol először szankcionálnak, és csak utána kérdeznek, vagyis még akkor sem…

Ugye, kitaláljátok mi volt a válasz? Erről nem én tehetek, sajnálom, asszonyom. Hát, én is sajnálom, és szerintem én sem tehetek róla, mindenesetre majd’ 15 ezerrel kevesebb pénzem van most, mint ahogyan azt gondoltam, nem erre számítottam. És ki tudja, hogy mikor utalnak legközelebb…