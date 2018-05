Tönkretette Meghan Markle és Harry herceg ennek a párnak az esküvőjét

Az időt, a hőmérsékletet, a lehetséges csapadékmennyiséget. Hogy valaki lemondja a meghívást. Más mégis hoz magával plusz egy főt. Vagy hogy a királyi család is ugyanakkor ül meg egy esküvőt.

Amikor Celé Brits és Lawrence Mason megtervezték a nagy napjukat, sok minden az eszükbe jutott, de az biztos nem, hogy a történelem egyik leghíresebb esküvője keresztezi az övékét. Már szeptemberben megvolt a május 19-i időpont, majd nem sokkal később kiderült, hogy Meghan Markle és Harry herceg is aznap, mindössze 20 percre tőlük tartja az esküvőjét.

Wedding fail! What would you do? https://t.co/tcQKWq41AE

— Yahoo7 Be (@yahoo7be) 2018. május 7.