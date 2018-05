Megható okból viselte az esküvőjén unokája szalagavató ruháját

A texasi nagymama, Penny története egy csapásra híres lett. Penny egy online társkeresőn találkozott a 74 éves Richarddal. A kapcsolat alakulásában nagy szerepe volt unokájának, Torinak is, aki folyamatosan tanácsokkal látta el nagymamáját. Ez annyira jól sült el, hogy Richard végül megkérte Penny kezét. Előtte persze, igazi úriemberként, Tori bólintását kérte a frigyre.

My granny ran away to Vegas with a guy she met online that I always joked about her dating, and she got married to him in my prom dress. This woman is literally my best friend. pic.twitter.com/XF1s2gIyiU