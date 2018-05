Megsimogatta anyukája arcát az újszülött – szívmelengető fotók

Mikor egy kisbaba a világra jön, még fogalma sincs róla, mi történik vele, mi veszi körül – különösen akkor, ha császármetszéssel született. Eddig Selena Rollason, egy szülésekre specializálódott fotós is így gondolta, ám legutóbbi tapasztalata mindent megváltoztatott.

Selena Stephanie Angelico szülését fotózta, aki Olivia nevű kislányának adott életet császármetszéssel. A kisbabákat ilyenkor nehéz takaróba csomagolják, és általában még a kezük vagy a lábuk mozgatására is képtelenek. Épp ezért olyan megdöbbentő, ami Oliviával történt: a kisbabát anyukája mellkasára helyezték, és ő azonnal édesanyja arca után nyúlt, hogy először megtapinthassa.

