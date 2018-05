Meg akarta késelni a családját, aztán leugrott a kilencedikről, de semmire sem emlékszik

A 25 éves, nyíregyházi Attila személyiségzavarral küzd, korábban drogfüggő is volt. Egy évvel ezelőtt a drogelvonás miatti dührohamában késsel támadt anyjára és nővérére. A két nő megsérült, de el tudtak menekülni. A férfi ezután levetette magát az erkélyről, a kilencedik emeletről.

A férfit most az anyja ápolja otthon. Attila nem emlékszik semmire, azt hiszi, biciklibalesete volt. Izomzata elsorvadt, csontkinövései, fekélyei vannak, és a lábát sem tudja kinyújtani. Az Attila történetéről beszámoló Blikk cikkében egy nagyon erős mondat is olvasható, azt teljes egészében idézzük: „Műtétre lenne szüksége, ám mivel nem tudjuk biztosítani számára a megfelelő kezeléseket az operáció után, így nem lenne javulás – kesergett az asszony, aki már a munkáját is otthagyta, hogy fiának tudjon segíteni, annak ellenére, hogy egy évvel ezelőtt gyermeke kis híján lemészárolta a családtagjait.”