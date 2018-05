Magyartanárok: jobb volt az idei magyarérettségi, mint a tavalyi

Összességében sokkal jobb volt a 2018-as magyarérettségi már-már mintaszerű feladatsora, mint a tavalyi. A Magyartanárok Egyesülete szerint a kétszintű érettséginek pont az az egyik célja, hogy a kommunikációs készségeket ellenőrizze, az idei feladatsor pedig tökéletesen megfelelt ennek a célnak.

Arató László egyesületi elnök izgalmasnak találta a szövegértési feladatot, ami világos volt, és jól lehetett vele dolgozni, de szerinte nem irodalmi kérdésről szólt. „Nagyon jó, hogy a távoli bekezdések közötti összefüggéseket is meg kellett keresni, az is jó, hogy szövegalkotással is ellenőrzik a szövegértést” – mondta az Eduline-nak Arató László. Hibaként említette, hogy a szöveg túl hosszú volt, és a feladatokból is sok volt, így sokaknak nem jutott idejük az érvelési feladatra, amiben csak az új ünnepek – mint a nőnap vagy a Valentin-nap – mellett lehetett érvelni, amit szintén hibának tartott Arató.

Ellenben a műelemző feladatokat az egyesületi elnök kiválónak találta, aki szerint a Balázs Béla-mesenovella nagyon izgalmas, és az összehasonlító verselemzés feladata is jó lett, mert most sikerült találni két olyan verset, amelyek valóban hasonlítanak.