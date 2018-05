Arra kérte a tulajdon lányát, hogy fizesse vissza neki, amit az unokáira költött

Egy felzaklatott kétgyermekes anyuka az interneten kért tanácsot más anyukáktól, mert mint írta, édesanyja alaposan meglepte a viselkedésével. A nagymama évente maximum kétszer látja unokáit, ezért az édesanya úgy gondolta, hogy örülni fog annak a pár napnak, amit velük tölthet. Mivel neki dolgoznia kellett, bekészített mindenféle ételt a gyerekeknek és a nagymamának. Ennek ellenére azonban a nagymama gyorséttermekbe vitte a gyerekeket, és különböző programokat csinált velük a városban. Mindezzel még nem is lett volna problémája az anyukának, ám pár nappal később édesanyja azzal a kéréssel hívta fel, hogy fizesse vissza neki a pénzt, amit az unokákra költött.

Azzal indokolta kérését, hogy nyugdíjas és most költöztek új házba férjével, amire elment a megtakarításuk. Az édesanyát meglepte a kérés, hiszen mégis csak a tulajdon anyjáról van szó, ráadásul a nagymama nagyon is tisztában van vele, hogy gyermeke mennyire nehéz anyagi helyzetben van. Ezért is kérte meg őt, hogy a gyerekekre vigyázzon, és nem babysittert hívott. A legtöbb kommentelő anyukát felháborította a nagymama viselkedése, többen viszont azt tanácsolták a kétgyermekes anyukának, hogy fizessen, és többé ne kérjen segítséget édesanyjától.

(Forrás: The Stir)