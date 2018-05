45 kilós daganatot műtöttek ki belőle

Vietnami orvosok egy 45 kilós daganat egy részét távolították el egy páciens szervezetéből, aki neurofibrimatózisban szenved. A neurofibrimatózis genetikai eredetű betegség, amelynek következtében túlburjánzanak az idegrostokat körülvevő kötőszöveti sejtek.

A 34 éves, 84 kilós beteget szinte teljesen mozgásképtelenné tette már a bal lábát, fenékpofáit és hátát érintő 45 kilós daganat. Járni nem tudott, csak mászva vagy kerekesszékkel volt képes közlekedni, ráadásul jelentős vérveszteséget szenvedett el a tumor agresszív növekedése miatt.

Part of 45-kg tumour removed from patient https://t.co/tyIShVBX0v :Auto pickup by wikyou

— NewsVietnam777 (@NewsVietnam777) 2018. május 4.