Így lehet a tanulás felnőttként is gyerekjáték

Néhányunknak még felnőttként is vannak visszatérő rémálmai egy-egy általános iskolai felelésről, vagy a középiskolai érettségiről. Az internetes tanulás azonban pont a stresszfaktortól mentesít. Az online kurzusok nagy előnye, hogy többnyire bármikor elkezdhetők, és büntetés nélkül abbahagyhatóak is. Legtöbbjük ingyenes, és rövid idő alatt megkaphatjuk azt a tudást, amire szükségünk van egy olyan témában, ami minket a legjobban érdekel, de gyerekkorunkban nem volt rá időnk vagy lehetőségünk megtanulni. Az online kurzusok nemcsak elméleti tudás elsajátítására jók, hanem olyan gyakorlati készségeket is szerezhetünk felnőttként, mint például a zongorázás. A képzések rengetegében mindenki találhat magának valót. Mi 5 olyan ingyenes online kurzust mutatunk be, ami nektek is hasznos lehet.

1. Duolingo

A Duolingo egy nyelvtanulási platform, ahol könnyen és játékosan megtanulhatsz angolul, de ha már elég jól beszéled a nyelvet, akkor akár 30 másik idegen nyelvet is elsajátíthatsz kezdőtől felsőfokig. A tanulás hasonlít egy játékhoz, ahol plecsniket szerezhetsz, és ahogy nő a tudásod, úgy nyithatsz ki újabb szinteket. Annak ellenére, hogy egy géppel tanulsz, a beszédet is tudod gyakorolni, mert a géped vagy telefonod mikrofonján keresztül te is rögzítheted a beszédedet, amit az alkalmazás ki is értékel. A program folyamatosan „figyeli” a válaszaidat, és ha valamit sokszor elhibázol, gyakoroltatja veled, vagyis később visszakapod az adott feladatot, amíg a válaszod hibátlan nem lesz. A játékosságot fokozza a színes grafika és az egyszerű, könnyen teljesíthető feladatok, így a sikerélmény garantált. Vigyázat, függőséget okozhat!

2. Egy kis matek

Felvételire készülsz, vagy hirtelen szembekerültél egy számítási problémával, és már elfelejtetted, hogyan tanultátok az iskolában, vagy középiskola óta nem sikerült felfognod a valószínűségszámítást, és végre szeretnéd megérteni? A mateking.hu oldalon számítási problémákra lebontva találhatod meg, ami téged érdekel a középiskolai matektól a statisztikáig. A magyarázatok részletesek, viccesek, szemléletesek és apró lépésenként haladnak, így akár az is kedvet kaphat a matekhoz, akinek a legrettegettebb tantárgya volt az iskolában. Az oldal különlegessége, hogy konkrét egyetemek tematikái is megtalálhatók benne, ettől olyanná válik, mint egy tanulótárs, aki korrepetál minket az órák után. Az oldalt 2015 óta minden évben az év honlapjának minősítették.

3. Időmenedzsment minitréning

A webuni.hu időmenedzsment kurzusa mind a munkában, mind a magánéletben hasznosítható, mivel abban ad tanácsokat és kínál stratégiákat, hogy hogyan használjuk hatékonyabban az időnket. Lehetsz diák, közalkalmazott, cégvezető vagy háztartásbeli, a mai rohanó világban a teendők minden ember életében összesűrűsödnek. Folyton kimerültnek érezzük magunkat, mégsem jut idő sokszor a legfontosabb dolgokra, vagy éppen a kikapcsolódásra. Mint a kurzusból kiderül, nem lehetetlen egyszerre sok teendőt összeegyeztetni. Minden csak helyes időmenedzsment kérdése. A kurzus összesen 4 leckéből áll, ezért azok is elvégezhetik, akiknek kevés az idejük.

4. Zongora kezdőknek

A webuni.hu online tanulási portál egyik legnépszerűbb kurzusa a Zongora kezdőknek. A videóleckék a zongora bemutatásával indulnak, és a helyes ülés és ujjrend mellett a kottaolvasás alapjait és néhány zeneelméleti alapfogalmat is elsajátíthatsz. A kurzus abban is segít, hogyan tanulj meg magadtól egy dalt, így önálló tanulási képességet is szerzel, ami a kurzus elvégzése után is hasznodra válik. A kurzus többrészes, így ha van kedved, magasabb szintre is eljuthatsz a zongorajátékban.

5. Google Digital Workshop

A mai világban szinte minden szakmában fontos az internetes jelenlét. Nem elég jól végezni a munkádat, meg is kell tudni mutatni, és minél szélesebb kört tudsz elérni, annál sikeresebb lehetsz. A Google Digital Workshopon számos internetes alkalmazás használatát tanulhatod meg néhány egyszerű leckében, valamint segítséget kaphatsz az online karrierépítéshez is. Így a témák egyaránt hasznosak a diákoktól a vállalkozókig mindenkinek. A szintedet és a tantárgyakat magad választhatod ki, és a tanulási tervedet a Google naptáradon keresztül állíthatod be. A kurzus elvégzését pedig egy hivatalos minősítéssel jutalmazzák, amit referenciaként is felhasználhatsz álláskereséshez az önéletrajzodban. Az online leckéken felül személyes képzésekre is regisztrálhatsz, melyeket rendszeresen tartanak az ország különböző pontjain.

Összeállította: Maróti Emese