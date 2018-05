Ez a srác már biztos megbánta, hogy megcsalta a barátnőjét

Fél Bristol – és a világháló segítségével a fél internet – James-en nevet vagy sajnálkozik, akitől volt barátnője egy laminált táblával vett búcsút.

A Bristolban elhelyezett provokatív szöveg így hangzik:

„James, remélem, a csaj megérte. A BMW kulcsai a kanálisban, a hitelkereted kimaxolva. Srácok, vasárnap a PRYZM-ben leszek.”

Ez utóbbi mondat üthetett szöget a figyelmes, és Bristol partiéletében járatos olvasók fejében, ugyanis vasárnap épp a városban található PRYZM klubba látogat Ashley Cain, aki az MTV Ex on the Beach című valóságshow-jának az egyik szereplője. A sorozat arról szól, hogy nyolc férfi és egy nő paradicsomi környezetben ismerkedne, ha az exeik fel nem bukkannának a helyszínen.

Forrás: Bristol Post

Kiemelt kép: Bristol Post